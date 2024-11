DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Luísa Castel-Branco sobre entrevista de Guilherme Castelo Branco: «Deve ter sido muito difícil! Acho surpreendente como ele se estruturou!»

Carla Anes

Hoje às 10:09

No «Dois às 10», Guilherme Castelo Branco, abriu o coração a Manuel Luís Goucha. Esta segunda-feira, sobre as polémicas que envolvem o pai e as dificuldades que enfrentou aos 12 anos quando o pai se começou a vestir de mulher. Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz comentam a entrevista.