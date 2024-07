DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Mãe de André Silva relata episódio engraçado do filho: «Hoje rimos com essa aventura!»

Carla Anes

5 jul, 11:41

No «Dois às 10», Fizemos uma viagem à infância do André. Os pais e os avós recordam os melhores momentos que viveram com o finalista e todos concordam: sempre foi muito calmo e educado!