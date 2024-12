Mãe de Diogo Alexandre recorda fase difícil: «Depois do divórcio dele, o meu filho...»

Joana Sequeira

Hoje às 11:54

No «Dois às 10», a menos de uma semana da Grande Final… mas ainda com uma gala este domingo, recebemos familiares e amigos dos concorrentes do “Secret Story” para comentar e avaliar os acontecimentos mais fortes dos últimos dias na casa mais vigiada do país!

Recebemos Alice Mota, mãe do concorrente Diogo Alexandre, que nos fala do comportamento do filho dentro e fora da casa. A nossa convidada fala do auto-controlo do filho, e recorda o divórcio do mesmo, que lhe deixou várias marcas.

Saiba tudo no vídeo, em cima.