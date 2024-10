DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Mãe de Jéssica comenta o namoro da filha com Afonso - Veja a conversa completa

Carla Anes

Ontem às 11:39

No «Dois às 10», recebemos Patrícia Sousa, mãe de Jéssica concorrente do «Secret Story». Patrícia comenta namoro da filha com o concorrente Afonso. A nossa convidada recorda momento muito complicado em que a filha sofreu um aborto espontâneo.