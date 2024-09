Mãe e filha descobrem que estão ambas doentes - Veja a conversa completa

Carla Anes

Ontem às 11:45

No «Dois às 10», conhecemos melhor a história de vida de Ana Paula e da filha Helena. Em 2022, a mãe descobriu que tinha cancro do colo do útero e a filha foi diagnosticada com uma doença genética hereditária rara que a obriga a andar com um colete.