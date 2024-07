Mafalda Castro conta que adorou estar grávida, gostou do parto, mas o pós parto foi muito duro! - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:47

No «Dois às 10», recebemos a recém mamã Mafalda Castro para a primeira entrevista após o nascimento do Manel. Mafalda Castro recorda o momento em que lhe meteram o filho Manel no peito, pela primeira vez. Mafalda abriu o coração e falou da gravidez, parto e pós parto que revelou ter sido muito duro, físico e emocionalmente. A apresentadora falou do seu regresso à televisão e de projetos para o futuro.