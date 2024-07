DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Mafalda Castro recorda o parto: «Foi o momento mais incrível da minha vida!»

Carla Anes

Hoje às 11:09

No «Dois às 10», recebemos a recém mamã Mafalda Castro para a primeira entrevista após o nascimento do Manel. Mafalda Castro recorda o momento em que lhe meteram o filho Manel no peito, pela primeira vez.