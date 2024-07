DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Mafalda Diamond e Diogo Marcelino - Houve beijo ou não?

Carla Anes

Hoje às 10:15

No «Dois às 10», recebemos Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para comentar a última gala do «Dilema». Mafalda Diamond e Diogo Marcelino beijaram-se no duche, será que existe um triângulo amoroso dentro da casa.