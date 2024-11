Mara: «O meu filho, de três anos, tem um tumor raro» - Lorenzo é um caso num milhão - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 12:32

No «Dois às 10», conhecemos a história do pequeno Lorenzo. Mara Magalhães, mãe de Lorenzo, começa por revelar os primeiros sinais que a levaram a pensar que algo se passava com o filho (na altura com dois anos). Tudo parecia indicar que seria um torcicolo, mas afinal tratava-se de um tumor raro que atinge uma pessoa em um milhão.

Receber a notícia foi um choque, foi como se lhes colocassem o mundo às costas, afirma Mara. Desde então que a vida desta família deu uma volta de 180º, até porque Lorenzo (agora com três anos) ficou internado no Hospital. Mara refere que o filho não tem noção de onde está, o que se alguma maneira facilita o processo já ela e o marido (pai de Lorenzo), cada vez que entram no Hospital é como se tivessem de vestir uma capa de super-heróis.

No meio deste turbilhão, Lorenzo ganhou um irmão mais novo pois Mara estava grávida quando tudo isto aconteceu. Diego nasceu em junho deste ano e também ele precisa dos cuidados dos pais, daí que estes se revezem entre as estadias no hospital e os momentos cá fora.