Marcelo Serrano descreve ataque de pânico em avião: «Rezei, apeguei-me à fé!»

Carla Anes

Hoje às 10:54

No «Dois às 10», recebemos Marcelo Serrano uma das caras mais conhecidas da televisão brasileira está em Portugal com um espetáculo que fez furor no Brasil. O ator fala de saúde mental e conta que teve alguns ataques de pânico após a pandemia.