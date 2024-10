Marco foi diagnosticado com a mesma doença da cantora Céline Dion

Carla Anes

Hoje às 11:31

No «Dois às 10», conhecemos a história de Rosa Pereira e do marido Marco. Rosa conta que é casada com Marco há onze anos, mas que há três anos a vida pregou-lhes uma partida. Diz que o marido foi diagnosticado com esclerose múltipla e, no mês passado, com síndrome de rigidez.