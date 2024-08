Margarida Balseiro Lopes: «Quero que a minha passagem por cá melhore a vida das pessoas...» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Ontem às 11:40

No «Dois às 10», conhecemos a história de Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Juventude e Modernização. É fã de poesia, gostava de abrir uma livraria, já foi mais de 20 vezes aos Açores, a praia da vida dela é em São Pedro do Moel onde passava férias com os pais e onde teve os primeiros empregos de verão. Ela é Margarida Balseiro Lopes, a ministra mais jovem de sempre de Portugal que tem a Pasta do Ministério da Juventude e Modernização. A nossa convidada conta como teve uma infância feliz em São Pedro. Fala da influência que o pai e a mãe tiveram naquilo que faz atualmente. Margarida fala não só sobre a importância da família, mas também sobre os trabalhos que teve nas férias, para ajudar nas despesas, e as aventuras que viveu com os amigos na terra que a ama.