DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Margarida Castro sobre Daniel Panelo: «Encontrei este amor fantástico!»

Carla Anes

Ontem às 10:09

No «Dois às 10», recebemos Margarida Castro, Daniel Panelo, André e Gabriel, os ex-concorrentes revelam que se tornaram amigos depois do «Big Brother 2024» e contam o que mudou depois da participação no reality show.