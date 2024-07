Maria João: «Já acharam que eu era filha do meu marido e irmã do meu filho»

Carla Anes

Hoje às 11:38

No «Dois às 10», conhecemos a história de Maria João, tem baixa estatura, mas nem por isso desistiu do sonho de ser mãe. Arriscou tudo e, apesar das dificuldades no último mês de gravidez e do parto complicado, nasceu o Gabriel. Maria partilha que já chegaram a achar que o filho era irmão dela.