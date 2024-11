DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Maria reage aos segredos dos concorrentes e revela o que mais a surpreendeu

Carla Anes

Ontem às 11:37

No «Dois às 10», recebemos Maria Leal Craveiro, a concorrente expulsa na última Gala do «Secret Story 8». Maria fala do segredo e estratégia de jogo de Diogo Alexandre