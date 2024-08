Marta e Natércia superam cancro e dedicam-se a ajudar doentes oncológicos - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 12:17

No «Dois às 10», conhecemos a história de Natércia Mateus e Marta Rodrigues, duas guerreiras que têm feito um trabalho notável com doentes oncológicos e que, realmente, fazem a diferença na vida dos outros. Natércia e Marta venceram a batalha contra o cancro da mama e agora ajudam outros doentes. Contam como o cancro fortaleceu a amizade delas e que essa força veio de um grupo de WhatsApp «Guerreiras de Alenquer». Como já passaram pelo processo encontram-se mais disponíveis para apoiar outras pessoas. Depois falam de como descobriram a doença, o que foi mais difícil para elas e termina com um abraço entre as amigas.