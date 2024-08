Matilde recebeu o coração de outra criança: «É nas alturas de férias, natal, que acontece alguma coisa...»

Joana Sequeira

Ontem às 12:30

No «Dois às 10», conhecemos a história da pequena Matilde pela voz dos pais Paula e Nuno Prazeres. Aos 2 anos de idade Matilde estava com o coração muito acelerado e então dizem à mãe que a filha precisava de um transplante de coração. Paula recorda que há certos períodos do ano como as férias e o natal em que há mais acidentes, e nesses momentos é mais provável de aparecer um coração para o transplante, assim como outros órgãos vitais. Matilde recebeu o coração de outra criança.