Médica explica como ajudou Bernardina Brito na perda de peso

Carla Anes

19 jun, 11:59

No «Dois às 10», Bernardina Brito revela como é que conseguiu passar dos 117kg para os 62kg com a ajuda da Dr.ª Rita Fontes Oliveira, Diretora Clínica que explica todos os pormenores do processo de emagrecimento.