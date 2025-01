Meningite: Sílvia Santos recorda o medo: «Tivemos um caso que sobreviveu 24h. O meu filho era o terceiro» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:56

No «Dois às 10», Sílvia e Paulo Santos recordam a luta do seu bebé, Gustavo, contra uma meningite bacteriana aos 14 dias de vida. Após 39 dias internado em estado grave, Gustavo teve alta, mas ficou com algumas sequelas. Os pais partilham a sua experiência e apelam por apoio nas redes sociais para ajudar o filho.

Sílvia Santos relata o momento assustador em que lhe foi comunicado o diagnóstico do filho. Sílvia recorda as palavras dos médicos e como temeu pela vida do seu bebé. A mãe recorda as outras duas crianças que estiveram internadas com o mesmo diagnóstico e como o filho foi o terceiro caso no hospital.

