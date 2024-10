Mia Relógio chegou a pesar 36 quilos: «Tinha comentários horríveis nas redes sociais, diziam que parecia um cadáver»

Carla Anes

Hoje às 11:11

No «Dois às 10», Mia Relógio tem 43 anos, é casada com o locutor de rádio Diogo Beja, juntos têm a Emília de quase 2 anos. Já há algum tempo que a influenciadora digital tinha sintomas que demonstravam que algo não estava bem, e chegou o diagnóstico de depressão e anorexia nervosa. Mia conta que começou a emagrecer muito de repente e a sentir-se mal psicologicamente, ainda no ano passado. As redes sociais dela foram invadidas por comentários negativos e insultos gratuitos e Mia decidiu procurar ajuda.