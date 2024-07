Miguel Bravo fica em liberdade - Mãe de menor em choque com decisão do Tribunal

Carla Anes

Ontem às 12:44

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano partilha imagens do momento em que Miguel Bravo saiu do tribunal após ouvir as medidas de coação. O cantor Miguel Bravo sai em liberdade após detenção por suspeitas de crimes sexuais, porém não se pode aproximar de uma alegada vítima de 13 anos. Ministério Público pede prisão preventiva.