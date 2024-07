Miguel Vicente vai ser pai pela primeira vez: Cristina Ferreira reage à notícia

11 jul, 10:03

No «Dois às 10», Cinha Jardim revela a Gonçalo Quinaz, Merche Romero e Cristina Ferreira o que Miguel Vicente partilhou consigo. Assistimos ao vídeo do momento em que o ex-concorrente do «Big Brother» dá a notícia aos familiares mais jovens. Entre risos, as reações ao vídeo são unânimes. Cristina anuncia que Miguel Vicente estará presente esta sexta-feira no programa.