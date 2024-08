DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Miss Portugal 2024 - Maria Amélia foi alvo de críticas por parte dos familiares de participantes

Carla Anes

Há 2h e 45min

No «Dois às 10», recebemos Maria Amélia, tem 26 anos, é filha de pais brasileiros e neta de avós portugueses, desde pequena que sempre mostrou um grande interesse em participar em concursos de Miss. Este fim de semana sagrou-se vencedora de um dos concursos de beleza mais famosos do país e do mundo depois de criar vários projetos sociais que pretendem ajudar quem mais precisa. É «Miss Portugal 2024» e vai representar o país em 2025.