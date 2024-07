Mónica Silva continua desaparecida - Mistério da grávida da Murtosa dura há 9 meses

Carla Anes

Hoje às 12:17

No «Dois às 10», os nossos comentadores da «Atualidade analisam nova pista no caso de Mónica silva. Um homem terá dado nova pista no caso da grávida desaparecida na Murtosa. A testemunha já terá sido ouvida pela Polícia Judiciária e diz estar a ser vítima de ameaças. O homem revelou que o corpo de Mónica Silva, a grávida desaparecida na Murtosa a 3 de outubro de 2023, poderá estar num aterro de argila em Águeda. O homem garante ter tido uma conversa com Fernando Valente, o principal suspeito, uma semana antes do desaparecimento. Relata que em setembro esteve com Fernando e que lhe vendeu um carregamento de areia de 15 toneladas e que haverá registos desta visita à empresa.