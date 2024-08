Morto com sete facadas por homem a quem dava comida

Carla Anes

Hoje às 12:31

No «Dois às 10», o repórter Pedro Ramos Bichardo revela detalhes do caso de um homem morto pelo homem a quem dava comida. O corpo da vítima foi arrastado em carrinho de mão deixando rasto de sangue, foi morto com sete facadas no peito e uma na cara.