Mudança de visual - Sandra foi submetida a uma grande transformação

Carla Anes

21 jun, 11:15

No «Dois às 10», Sandra Loureiro, com 85 kg, iniciou a sua transformação de visual após anos de lutas com o peso. O seu peso máximo chegou a 97 kg. Tentou várias dietas, mas nunca conseguiu atingir os seus objetivos, acabando sempre por voltar a engordar. Sandra admite que se vingava na comida tanto nos momentos de tristeza como de alegria. A Dra. Carolina foi crucial neste processo, afirmando que "sem apoio, nunca iria conseguir". Sandra tinha como objetivo perder 25 kg em menos de seis meses e, com grande determinação, conseguiu baixar para os 65 kg. Esta conquista permitiu finalmente avançar para os procedimentos estéticos necessários. O excesso de pele era visível e a única solução era a cirurgia. Este foi um verdadeiro trabalho de equipa. A transformação começou com o apoio da endocrinologia para a perda de peso. Numa segunda fase, a Dra. Mariana realizou a mamoplastia de redução, a lipoaspiração e a abdominoplastia. Finalmente, Anabela Pereira conduziu os tratamentos estéticos e capilares.