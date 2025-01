Mulher apanha companheiro a tentar abusar do filho menor e aponta-lhe faca

Joana Sequeira

Ontem às 13:32

No «Dois às 10», durante o segmento da Atualidade damos conta de uma notícia chocante de uma mulher que apanhou o companheiro a tentar abusar do filho menor e apontou-lhe uma faca. O caso foi revelado pelo cronista Bernardo Mendonça. Este encontrou a mãe e o filho numa carruagem no comboio, e quando viu a mulher na casa dos 30 anos com o rosto ferido e perturbada, decidiu abordá-la. Assistimos ao relato da mulher, através das palavras do cronista.