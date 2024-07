Mulher com botão de pânico morta pelo ex-marido

11 jul, 13:20

No «Dois às 10», conhecemos o caso de uma mulher que foi morta pelo ex-marido à facada. Carla tinha um botão de pânico, mas este não conseguiu evitar que o ex-marido a esfaqueasse até à morte no próprio local de trabalho. Entrevistamos os pais da vítima, que não contêm as lágrimas. A mãe da vítima recorda ter chegado ao local da crime, onde a filha já estaria morta. A psicóloga Joana Amaral Dias e o inspetor da PJ Vítor Marques comentam o sucedido. Vemos as declarações que o agressor deu em tribunal.