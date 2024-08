DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Mulher estrangula o marido à frente da GNR

Joana Sequeira

Hoje às 13:01

Na «Atualidade» do Dois às 10, ficamos a par do caso de uma mulher que estrangulou o marido à frente da GNR, em Alcobaça. Foi detida e está proibida de se aproximar da vítima. O repórter Pedro Ramos Bichardo encontra-se no local e dá-nos mais detalhes sobre o caso.