Mulher que matou as filhas foi encontrada morta na cadeia

Carla Anes

Hoje às 14:17

No «Dois às 10», recordamos o caso da mãe que matou as filhas no mar, em 2017. Sónia Lima foi encontrada morta na manhã de segunda-feira, dia 6 de janeiro, no estabelecimento prisional de Tires.

A homicida estava a cumprir uma pena de 25 anos pelo assassinato, em 2017, das duas filhas, uma de 4 anos, outra de 19 meses, ambas afogadas na praia de Caxias.

Os nossos comentadores Vera de Melo, Paulo Santos e Vítor Marques analisam o caso.