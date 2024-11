Nova polémica com João Palhinha - Gonçalo Quinaz assegura: «Para mim, não existe relação!»

Carla Anes

Ontem às 10:34

No «Dois às 10», a separação de João Palhinha e Patrícia Palhares (grávida do jogador) foi uma das notícias mais faladas dos últimos tempos. Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentam as mais recentes notícias que dão conta de que Sarah, a nova namorada de João Palhinha já é patrocinada pela marca desportiva que tem contrato com o craque.