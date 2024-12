DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Novidades no caso de Ricardo Faria! Saiba como está o convidado que gerou uma das maiores ondas de solidariedade em Portugal

Carla Anes

Há 3h e 18min

No «Dois às 10», recordamos agora Ricardo Faria ele que emocionou o país quando, em agosto deste ano foi nosso convidado e revelou ter poucos meses de vida, bem como temer deixar o filho antes do Natal.

Relembramos a passagem do Ricardo no programa no dia 30 de agosto deste ano.