O crime que está a chocar o mundo - Menina de nove anos morta à facada durante aula de dança

Carla Anes

Hoje às 12:19

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso uma menina de nove anos morta à facada durante aula de dança, Alice foi a terceira vítima do ataque.