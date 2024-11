O luto de uma mãe: Sílvia passou 180 dias por ano ao lado do filho hospitalizado - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:54

No «Dois às 10», conhecemos a história de Sílvia Alves. Sílvia conta que o filho adoeceu com um ano de idade por causa de uma infeção hospitalar, que o deixou com paralisia cerebral, epilepsia e doença pulmonar crónica. João passou metade da vida no hospital e acabou por morrer aos 16 anos e deixar um vazio em Sílvia que jamais vai passar. Sílvia diz que, quatro anos depois, ainda está de luto e que uma parte dela morreu com o João. Talvez a melhor parte dela enquanto pessoa e mãe morreu com o filho.