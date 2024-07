O peso da palavra cancro aos 16 anos - «Durante muito tempo não consegui dizer que tinha cancro» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Há 2h e 24min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Inari Pitanga, diagnosticada com cancro no sistema linfático, aos 16 anos. Iara partilha como descobriu que tinha cancro e como tem lidado com este problema de saúde. Cláudio Ramos emociona-se com a força de Inari e desafia a convidada para um encontro daqui a um ano.