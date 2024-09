DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

O que é feito de Hugo Andrade? Ex-concorrente revela novos projetos - Veja a conversa completa

Hoje às 10:59

No «Dois às 10», recebemos Hugo Andrade, o ex-concorrente do «Big Brother 2023» faz uma retrospetiva da sua vida após ter ficado em segundo lugar no reality show.