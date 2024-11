DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Pai de Marcelo revela: «Pediu-me para levar umas coisas para pedir a Rita em namoro»

Carla Anes

Há 3h e 4min

No «Dois às 10», depois de Cristina Ferreira anunciar que a recusa do pedido de namoro de Marcelo, no Secret Story, não passa de uma missão que foi atribuída pela Voz a Rita, o pai de Marcelo faz revelação.