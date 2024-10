Pai de Marcelo sobre a relação do filho com Rita: «Parece-me mais um jogo da parte da Rita»

Carla Anes

Hoje às 11:43

No «Dois às 10», recebemos Artur, pai do concorrente do «Secret Story» Marcelo. Artur revela o que está a achar do jogo do filho e da relação com a concorrente Rita.