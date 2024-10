Pai de Ruben admite que não tem gostado de algumas atitudes do filho: «Acho que a imagem que ele está a passar cá para fora não é a realidade»

Carla Anes

Hoje às 11:28

No «Dois às 10», recebemos Filipe Silvestre, pai do concorrente do «Secret Story 8» Ruben. Filipe analisa o jogo do filho e afirma que não concorda com «falsas esperanças» que Ruben dá supostamente a Flávia.