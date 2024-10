Pai de Ruben conta pormenores sobre o pedido de casamento de Ruben a Ana Soares: «Pediu na noite de Natal, em minha casa»

Carla Anes

Hoje às 11:30

No «Dois às 10», recebemos Filipe Silvestre, pai do concorrente do «Secret Story 8» Ruben. Filipe revela pedido de casamento do filho a Ana Soares.