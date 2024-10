DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Pai de Ruben sobre a ex-relação do filho com Ana Soares: «Penso que eles vão resolver»

Carla Anes

Hoje às 11:30

o «Dois às 10», recebemos Filipe Silvestre, pai do concorrente do «Secret Story 8» Ruben para analisar o jogo do filho.