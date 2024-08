Pai e marido precisa de 280 mil euros para vencer cancro terminal: «Sem este tratamento, não vou conseguir viver»

Joana Sequeira

Hoje às 12:04

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho comovente de Ricardo Faria. Ricardo partilha que tem cancro terminal e que lhe deram seis meses de vida. Se não fizer um tratamento na Alemanha de 280 mil euros não vai sobreviver até ao fim do ano. Ricardo está assustado e não quer deixar o filho sem pai. Ele e a mulher têm esperança que consiga salvar-se com a ajuda de todos e não vão desistir e deixá-lo morrer. Ricardo diz que esta foi uma doença silenciosa, e fala-nos de um tratamento que pode fazer na Alemanha, mas este tem um custo de 280 mil euros. Em estúdio, o nosso convidado emociona-se ao falar do tratamento que precisa de se submeter para que possa salvar a sua vida, e pede ajuda a todos os portugueses. Ricardo é emigrante na Holanda, mas o tratamento é na Alemanha. A esposa Nora diz-nos como tem lidado com este problema que afetou toda a família.

Neste link, encontra a página da recolha de donativos para a cura de Ricardo: https://www.gofundme.com/f/financial-help-to-beat-this-cancer