Pai salva filho de adição de drogas, álcool e medicação - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 12:26

No «Dois às 10», conhecemos a história de Tiago Fonseca. Tiago começa por revelar que trabalha na CRETA, clínica de reabilitação que ele próprio já frequentou. Recorda que experimentou de tudo um pouco – começou com tabaco e haxixe e daí passou para cocaína, MD, álcool e outras substâncias… sendo que a primeira dependência surgiu após o divórcio dos pais e foi um medicamento: Xanax. Tiago emociona-se e confessa que durante muito tempo viveu na ilusão de que conseguiria controlar o consumo e largar as drogas se assim quisesse. Admite ter enganado algumas pessoas para conseguir dinheiro para os vícios e confessa ainda que chegou a ter pensamentos suicidas. Por fim, revela arrepender-se de ter magoado pessoas que ama e refere que, de facto, destruiu várias relações. Menciona ainda um tio que morreu há cerca de seis anos e que ele não teve oportunidade para lhe pedir desculpa. Fê-lo entretanto, mas ele já não está cá.