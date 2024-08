DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Palavras de Cristina Ferreira deixam Rosa Bela emocionada: «É assim que te vejo agora, uma mulher mesmo muito forte!»

Carla Anes

Hoje às 11:36

No «Dois às 10», Cristina Ferreira alogia Rosa Bela, afirma que é uma mulher muito forte e a convidada fica visivelmente emocionada com as palavras da apresentadora.