Pânico! Seis alunos esfaqueados em escola da Azambuja

Carla Anes

Ontem às 12:52

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier revela pormenores do caso de um aluno que esfaqueou colegas. As vítimas são cinco raparigas e um rapaz da Escola Básica da Azambuja. Uma das raparigas tem ferimentos graves, mas não corre perigo de vida. O autor de, 12 anos, do ataque usava um colete à prova de bala e feriu os colegas com uma faca. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam o caso.