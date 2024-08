DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Paralisia cerebral não impediu Diogo de entrar na faculdade de Direto: «Quero tentar ser Juiz»

Carla Anes

Hoje às 11:41

No «Dois às 10», conhecemos a história de Diogo Marques Peixeiro. Vai fazer um ano que na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra foram colocados, na primeira fase, 338 alunos e um desses alunos é o Diogo. Diogo tem paralisia cerebral mas isso não o impediu de terminar o primeiro ano com uma média de 14 valores, além de fazer questão de participar no máximo de atividades académicas.