Pequeno-almoço perfeito, exercício ao acordar e a verdade sobre as calorias: Francisco Macau explica a importância de escolhas inteligentes

Carla Anes

Há 2h e 48min

No «Dois às 10», recebemos Francisco Macau com dicas e truques para uma vida mais saudável, o personal trainer esclarece todas as dúvidas sobre calorias. Francisco Macau explica por que nem todas as calorias têm o mesmo impacto no seu corpo.

Não basta fazer exercício, a alimentação também conta muito e nada como um bom pequeno-almoço para começar o dia feliz.

Francisco Macau explica por que nem todas as calorias têm o mesmo impacto no seu corpo e partilha um pequeno-almoço equilibrado e nutritivo.