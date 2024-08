DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Pinto da Costa assume que já pagou o próprio funeral

Joana Sequeira

Hoje às 10:04

No «Dois às 10», comentamos a notícia sobre Pinto da Costa, que aparentemente, já pagou o seu próprio funeral. Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz discordam em relação a quem deveria estar na presidência do Futebol Clube do Porto.