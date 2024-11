DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Preparada para viver novo amor, Fernanda Serrano garante: «Tem que perceber o que é ser mãe e pai para poder estar comigo»

Joana Lopes

Hoje às 11:33

No «Dois às 10», no dia em que celebra 51 anos, Fernanda Serrano fala sobre as mais recentes novidades na sua vida.