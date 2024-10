Preso aos 23 anos - Wilson encarou a prisão como uma oportunidade para se tornar uma nova pessoa

Carla Anes

Ontem às 11:37

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Wilson Sanches. O nosso convidado conta que durante 5 anos assaltou várias casas e foi detido mais tarde. Fala do choque que foi quando entrou na prisão e no difícil que foi perder o crescimento do filho que tinha apenas 6 meses quando Wilson foi preso aos 23 anos. Na prisão a vida não é fácil, não aceitou logo, mas depois com o tempo percebeu que não havia nada a fazer. Olhando para trás considera que a prisão foi importante porque o tornou o homem que é hoje.